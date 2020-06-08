Миннеаполис, США, , 04:43 — REGNUM Полицейский Дерек Шовен, которого подозревают в намеренном убийстве чернокожего Джорджа Флойда, предстанет перед судом в понедельник. Об этом передает РИА Новости.

Сообщается, что сотрудник полиции Миннеаполиса обвиняется в убийстве второй степени — намеренное убийство без предварительного умысла.

Ранее сообщалось, что статья обвинения была более мягкой.

Ещё трое сотрудников полиции Миннеаполиса, которые участвовали в задержании Флойда, подозреваются в пособничестве и подстрекательстве к убийству. Они впервые предстанут перед судом 29 июня.

Как передавало 4 июня ИА REGNUM, генпрокурор штата Миннесота Кит Эллисон сообщил, что сбор доказательств по делу Флойда может затянется на многие месяцы.

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