Мехико, , 04:17 — REGNUM Количество инфицированных коронавирусом в Мексике за минувшие сутки увеличилось на 3 484 и составило 117 103. Об этом сообщает главный эпидемиолог министерства здравоохранения Хосе Луис Аломию, передает ТАСС.

«Наличие вируса к настоящему времени было подтверждено у 117 103 человек», — сказал эпидемиолог.

Также сообщается, что в Мексике осуществлено 336 395 тестов на выявление коронавируса. Совокупное количество летальных случаев в стране составило 13 699 пациентов, ранее зараженных вирусом.

Как передавало 7 июня ИА REGNUM, число погибших пациентов, заразившихся SARS-CoV-2 в стране, достигло 13 511.

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