Лондон, , 03:46 — REGNUM Участники беспорядков в Лондоне напали на сотрудника видеоагентства Ruptly, посчитав его журналистам The Sun. Об этом сообщает сетевое издание RT.

Продюсер агентства вёл трансляцию, с места беспорядков в Лондоне, которую английские издания размещали на своих площадках.

Сообщается, что в результате нападения протестующих продюсер серьёзно не пострадал, так как успел покинуть место событий, после того как ему стали прямо угрожать.

Как передавало 8 июня ИА REGNUM, участники протеста в Гётеборге (Швеция) осуществили нападение на продюсера российского новостного агентства Ruptly.

Читайте ранее в этом сюжете: В Швеции протестующие напали на сотрудника видеоагентства Ruptly