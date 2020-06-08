Нижневартовск, Югра, , 03:39 — REGNUM В Югре в районе Нижневартовска поднялась река Обь, затопив 14 садовых товариществ. Об этом сообщает Ханты-Мансийский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС».

Уровень воды в реке Оби составил 910 сантиметров. Подтоплены участки объединений садоводов «Вышкостроитель-1», «Мичуринец», «Ремонтник-87», «Взлёт», «Шахтёр», «Транспортник 5», «Трассовик», «Энергетик-2», «Рубин», «Гидромеханизатор», «Сияние Севера», «Солнышко», «Луговое», «Успех».

Городские власти рекомендуют вартовчанам подготовиться к половодью. А именно, перенести запасы продовольствия из подвалов и погребов в недоступное для воды место; закрепить подвижные предметы мебели, способные «уплыть»; позаботиться о домашних животных.

По прогнозам река Обь может подняться до 940 см. Критической паводковую ситуацию, по оценкам специалистов, можно назвать при уровне 980 см.