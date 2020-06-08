Лондон, , 03:35 — REGNUM Лондонские правоохранители задержали 12 протестующих во время акции против расизма. Об этом говорится в заявление опубликованном на официальном сайте полиции.

«12 человек были задержаны в ходе продолжающихся в центре Лондона демонстраций», — говорится в тексте заявления правоохранителей.

Сообщается, что большинство протестующих были задержаны в связи с нарушением общественного порядка. Кроме того, уточняется, что 8 полицейских получили травмы в ходе столкновений с участниками беспорядков.

Как передавало 7 июня ИА REGNUM, в ходе беспорядков в столице Великобритании, пострадали по меньшей мере 14 сотрудников полиции.

Читайте ранее в этом сюжете: Столкновения в Лондоне привели к ранению 14 полицейских