Лондон, 8 июня 2020, 03:35 — REGNUM Лондонские правоохранители задержали 12 протестующих во время акции против расизма. Об этом говорится в заявление опубликованном на официальном сайте полиции.
Сообщается, что большинство протестующих были задержаны в связи с нарушением общественного порядка. Кроме того, уточняется, что 8 полицейских получили травмы в ходе столкновений с участниками беспорядков.
Как передавало 7 июня ИА REGNUM, в ходе беспорядков в столице Великобритании, пострадали по меньшей мере 14 сотрудников полиции.
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