Москва, , 03:15 — REGNUM Открыто ещё одно уголовное дело в связи с ранением сотрудника правоохранительных органов во время стрельбы на улице Строителей в Москве. Об этом сообщается на официальном сайте столичного главка Следственного комитета РФ.

Сообщается, что уголовное дело открыто по статье УК РФ о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Также сообщается, что во время задержания, мужчина выстрелил по сотрудникам органов правопорядка.

Как передавало 7 июня ИА REGNUM, стрелок, ранивший двух человек на улице Строителей, получил ранение и задержан.

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