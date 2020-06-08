Москва, , 02:36 — REGNUM Стрелок, ранивший двух человек в Москве на улице Строителей, задержан правоохранителями. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на слова источника в органах.

«Стрелявший задержан, он получил ранение», — сообщил источник издания.

Также сообщается, что до этого сотрудники СОБР проникли в подъезд многоэтажного дома, в котором располагается квартира стрелка. После чего в подъезде были слышны три выстрела.

Как передавало 7 июня ИА REGNUM, в ходе стрельбы на улице Строителей ранения получили два человека.

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