Гётеборг, Швеция, , 02:02 — REGNUM Участники беспорядков в городе Гётеборге напали на продюсера российского новостного агентства Ruptly. Об этом передает сетевое издание RT.

В результате нападения была разбита видеокамера, а сам сотрудник агентства не пострадал.

«Я снимал стычку между протестующими и полицией. Демонстранты с покрытыми лицами толкали сотрудников правоохранительных органов и затем ударили по моей камере, а также лицу», — сказал продюсер Ruptly.

Сообщается, что группа из нескольких неизвестных нанесла журналисту побои. Продюсеру удалось добежать до машины полиции, на которой его вывезли с места происшествия.

Как передавало 7 июня ИА REGNUM, в шведском городе Мальмё протестная акция против расизма прошла без арестов и пострадавших.

Читайте ранее в этом сюжете: В шведском Мальмё акция против расизма прошла без задержаний и пострадавших