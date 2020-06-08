Гётеборг, Швеция, 8 июня 2020, 02:02 — REGNUM Участники беспорядков в городе Гётеборге напали на продюсера российского новостного агентства Ruptly. Об этом передает сетевое издание RT.
В результате нападения была разбита видеокамера, а сам сотрудник агентства не пострадал.
Сообщается, что группа из нескольких неизвестных нанесла журналисту побои. Продюсеру удалось добежать до машины полиции, на которой его вывезли с места происшествия.
Как передавало 7 июня ИА REGNUM, в шведском городе Мальмё протестная акция против расизма прошла без арестов и пострадавших.
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