Манила, , 00:45 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у берегов Филиппин, сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр сейсмособытия располагался в 77 километрах к востоку от города Юнион. Очаг землетрясения залегал на глубине 8,26 километров. Информации о пострадавших не поступало, угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июня землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Соломоновых Островов. Информации о пострадавших не поступало.

Читайте ранее в этом сюжете: Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у Соломоновых Островов