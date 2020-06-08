Хониара, , 00:17 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,7 у берегов Соломоновых Островов, сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр землетрясения располагался в 35 километрах к северо-востоку от города Лата. Очаг залегал на глубине 45,79 километров. Данных о возможных разрушениях или пострадавших не поступало, угроза цунами не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июня землетрясение магнитудой 5,0 произошло у берегов Фиджи. Эпицентр сейсмособытия находился в 94 километрах к северо-северо-западу от города Ба на глубине 10 километров. Пострадавших не было, угроза цунами также не объявлялась.

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