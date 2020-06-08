Ростов-на-Дону, , 00:00 — REGNUM В Ростове-на-Дону в дорожно-транспортное происшествие попал патрульный автомобиль полиции. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Известно, что авария произошла в ночь на 7 июня на улице Сарьяна. В результате дорожного происшествия пострадали два инспектора ДПС.

По предварительной информации, на перекрёстке столкнулись машина ДПС Renault Logan и Nissan Almera, в результате чего патрульный автомобиль отбросило в столб. По факту дорожной аварии организована проверка.