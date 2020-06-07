Москва, , 23:22 — REGNUM При стрельбе на юго-западе Москвы получили ранения два человека. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

ЧП произошло вечером в воскресенье, 7 июня, на улице Строителей.

«Неизвестный открыл стрельбу из окна дома… — сообщили в ведомстве. — Он пока не задержан».

Собеседник агентства в полиции уточнил, что в результате стрельбы пострадали сотрудник полиции и случайный прохожий.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов пытаются задержать злоумышленника.