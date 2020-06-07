Николаев, Украина, 7 июня 2020, 23:09 — REGNUM Неизвестные из пистолета ранили двух мужчин на остановке общественного транспорта в украинском городе Николаев. Об этом сообщается на сайте ГУ Нацполиции в Николаевской области.
ЧП произошло в воскресенье, 7 июня, в Заводском районе.
«Оба пострадавших были доставлены в медицинские учреждения… — говорится в сообщении. — На месте происшествия продолжают работать полицейские».
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают местонахождение злоумышленников.
Причины нападения также пока не известны.
Как передавало ИА REGNUM, 2 июня в Одесской области Украины на рынке «Седьмой километр» произошла перестрелка, в которой участвовали около 20 человек.