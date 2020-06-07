Краснодар, , 17:18 — REGNUM Видеозапись с девушкой, бегающей по крыше служебного автомобиля ДПС проверяет полиция в городе Краснодаре. Об этом 7 июня сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Ряд видеозаписей с плясками группы молодых людей на крыше автомобилей появилось в социальных сетях. На одном из них девушка, проходя мимо автомобиля ДПС, вскакивает на капот, а затем и на крышу автомобиля, после чего пытается убежать. По свидетельствам очевидцев, перед этим у девушки произошёл небольшой конфликт с членами экипажа ДПС.

В настоящее время по данному факту начата проверка, по её результатам будет дана правовая оценка действиям всех участников инцидента. В настоящее время девушка задержана для дальнейших разбирательств.

Стоит отметить, что массовые гуляния в Краснодаре молодые люди устроили в честь ослабления санитарных мер в регионе и открытия летних площадок кафе и ресторанов. Жители Краснодара опасаются, что меры безопасности вновь будут ужесточены из-за массовых нарушений предписаний санитарных служб.

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