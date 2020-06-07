Бали, Индонезия, , 16:59 — REGNUM Турист из Великобритании был спасён из колодца, в котором он просидел шесть дней без воды и еды на острове Бали в Индонезии. Об этом 7 июня сообщает издание Indonesia Expat.

По данным национальной поисково-спасательной службы, 29-летний гражданин Великобритании упал в колодец четырёхметровой глубины, спасаясь от преследовавшей его собаки. Мужчина пытался звать на помощь, но его никто не услышал.

Колодец был без воды, находился в отдалении от жилья и не использовался местными жителями, поэтому туристу пришлось просидеть в нём шесть дней без воды и пищи, прежде, чем его обнаружили.

Для эвакуации мужчины из колодца спасателям пришлось надеть защитные костюмы из-за риска заражения коронавирусной инфекцией. Пострадавшего туриста извлекли из колодца и немедленно госпитализировали в ближайшую больницу. Отмечается, что угрозы для жизни спасённого нет.