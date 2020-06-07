Москва, , 16:55 — REGNUM Знаменитый музыкальный продюсер Бари Алибасов, оказывается, никуда не пропадал накануне своего дня рождения. 6 июня ему исполнилось 73 года.

Панику об исчезновение прославленного продюсера поднял накануне его PR-менеджер Вадим Горжанкин. По его утверждениям Алибасов 4 июня исчез в неизвестном направлении и не отвечает на звонки. Другой участник команды — концертный директор Виталий Фроликов в интервью телеканалу «Звезда» опроверг сообщение. Более того, он утверждает, что шоумен специально уединяется в свой день рождения, чтобы избежать шквала поздравлений: он традиционно предпочитает камерное празднование.

«У него всё нормально, ничего не случилось. Бари жив и здоров, — заверил Фроликов.

Немного ранее о том, что с Бари Каримовичем все в порядке, заявил его адвокат Сергей Жорин.