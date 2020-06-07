Хабаровск, , 16:29 — REGNUM Локализация пожара площадью около 1,5 тыс. кв. метров объявлена на складе пиломатериалов в Хабаровске. Об этом 7 июня сообщила пресс-служба МЧС России.

Возгорание было локализовано в 15:09 мск, площадь активного горения составляет около 500 кв. метров, но очаги тления и мелкие очаги возгорания увеличивают общую площадь до 1, 5 тыс. кв. метров. В настоящее время спасатели проводят проливку и разбор конструкций.

К ликвидации пожара привлечён пожарный поезд, а также 42 человека и 15 единиц техники. Отмечается, что работу спасателей осложнили складированные возле складского помещения брёвна. Информация о пострадавших в результате пожара не поступала.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре площадью 1,5 тыс. кв. метров в железобетонном помещении склада пиломатериалов в Хабаровске.

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