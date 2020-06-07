Москва, , 16:26 — REGNUM Друзья актера Михаила Кокшенова настоятельно попросили Алексея Панина покинуть зал на Митинском кладбище, где родные и близкие прощались с Кокшеновым. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Друзья приняли такое решение после слов Панина о том, что Кокшенов был «плохим режиссером». Панин на похоронах ругался матом и заявлял, что репортеров явилось больше чем друзей.

Ранее «Пятый канал» сообщал, что Панин назвал Кокшенова «деревянным» и «бездарным».

Правда, Панин вроде как заявлял, что Кокшенов был талантливым артистом и даже «добрый и человечески настоящий. Из-за этого я его люблю!»