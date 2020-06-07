Сочи, Краснодарский край, , 15:58 — REGNUM Экстренное предупреждение было объявлено из-за сильной жары в городе-курорте Сочи в Краснодарском крае. Об этом 7 июня сообщает пресс-служба администрации города.

Сообщается, что в ближайшее время в предгорной зоне города Сочи и в Туапсинском районе Краснодарского края ожидается сильная жара. По прогнозам синоптиков, температура воздуха достигнет +37 градусов.

Спасатели предупреждают жителей региона о необходимости соблюдать элементарные правила безопасности в жаркое время. Рекомендуется обязательно носить головные уборы и надевать лёгкую одежду, а также как можно чаще пить и принимать душ. Спиртосодержащие напитки употреблять при жаре не стоит.

Также по данным ГУ МЧС по региону, на территории Краснодарского края в связи с повышением температуры воздуха возрастает вероятность возникновения пожаров. В настоящее время в регионе объявлен четвёртый класс пожароопасности.

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