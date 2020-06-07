Донецк, , 16:01 — REGNUM За минувшие сутки боевики вооруженных сил Украины дважды нарушили режим прекращения огня, сообщили 7 июня в пресс-службе представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации.

Под обстрелами ВСУ оказались населенные пункты Спартак и Веселое.

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В ходе обстрелов украинские силовики выпустили одиннадцать мин из миномета калибра 120 мм, десять мин — из миномета калибра 82 мм.

Информация о жертвах и пострадавших среди мирного населения, а также о повреждениях гражданской инфраструктуры не поступала.

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