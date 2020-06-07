Хабаровск, , 15:43 — REGNUM Пожар площадью более 1,5 тыс. кв. метров тушат спасатели на складе пиломатериалов в Хабаровске. Об этом 7 июня сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

Информация о возгорании внутри железобетонного склада с пиломатериалами на улице Целинной поступило в региональное ведомство в 20:37 (13:37 мск). По прибытии на место происшествия пожарных площадь возгорания составляла 1000 кв. метров.

В настоящее время площадь горения возросла до 1,5 тыс. кв. метров. С пожаром борются 42 человека личного состава и 11 единиц техники. Информация о пострадавших не поступала.

Причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ликвидации пожара на нефтяной скважине в Иркутской области.

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