Львов, Украина, , 15:27 — REGNUM Расследование кражи узлов и агрегатов истребителя Миг-29 начало Генерального бюро расследований (ГБР) Украины во Львове. Об этом 7 июня сообщает портал Defence Express.

По данным портала, истребитель МиГ-29 прибыл для модернизации на предприятие «Львовский государственный авиационный ремонтный завод», однако на стадии разборки был разворован. Как сообщили специалисты предприятия, было похищено более 20 узлов и агрегатов

Кроме того, было обнаружено хищение блоков и с самолётов, стоявших на территории комендатуры возле предприятия. Руководство завода обратилось в СБУ после обнаружения факта хищения. Отмечается, что часть украденных запчастей была обнаружена сразу после заявления руководства о краже.

В настоящее время устанавливаются личности совершивших похищение, на территории завода проводятся следственные мероприятия.

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