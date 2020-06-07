Иркутск, , 14:59 — REGNUM Ликвидировать пожар на нефтяной скважине помог расчет противотанкового орудия Центрального военного округа (ЦВО) в Усть-Кутском районе Иркутской области. Об этом 7 июня сообщила пресс-служба ЦВО.

Артиллеристы несколькими точными выстрелами с ювелирной точностью срезали фонтанную арматуру горящей скважины. Операция была проделана в ночных условиях с максимально возможного расстояния в 180 метров.

Благодаря работе военнослужащих стала возможной установка противовыбросового оборудования для дальнейшей герметизации скважины и ликвидации пожара. В пресс-службе ООО «Тихоокеанский терминал», дочернем предприятии Иркутской нефтяной компании (ИНК) отметили, что ликвидация пожара была бы невозможной без применения военной техники.

Мероприятия по ликвидации возгорания проходили по заранее намеченному плану, вокруг скважины была возведена земляная насыпь высотой четыре метра, что позволило избежать загрязнения территории. Пострадавших в результате пожара нет.

Ранее ИА REGNUM сообщало о возгорании на нефтяной скважине в Приангарье, вспыхнувшем из-за разгерметизации фонтанной арматуры на нефтепроводе.

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