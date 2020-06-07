Мадрид, , 14:39 — REGNUM Акция протеста против расизма и полицейского произвола с участием нескольких сотен человек проходит возле здания посольства США в Мадриде. Об этом 7 июня сообщает издание El Mundo.

Власти города согласовали акцию с участием 200 человек, но в реальности у здания посольства США собралось в несколько раз больше людей. Организатором акции выступило Общество черной Африки и африканских потомков в Испании (CNAAE). Большинство участников акции пришли в масках, но безопасную дистанцию в толпе никто не соблюдает.

Собравшиеся около часа скандировали возле посольства США лозунги в поддержку протестов против расизма и полицейского произвола, которые проходят в ряде крупных американских городов. Также собравшиеся почтили минутой молчания память убитого в Миннеаполисе чернокожего мужчины Джорджа Флойда, после чего было принято решение пройти маршем на площадь Пуэрта-дель-Соль.

Ожидается, что акции протеста против расизма пройдут сегодня в нескольких крупных городах Испании. Утром несколько сотен протестующих присоединились к протестной акции в Барселоне на площади Сан-Жауме.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании около ста человек в ходе акции протеста против расизма, прошедшей в столице Германии, городе Берлине.

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