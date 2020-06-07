Калуга, , 14:14 — REGNUM Неизвестные осквернили могилы на Трояновском кладбище в Калуге в Родительскую субботу 6 июня. По факту вандализма в полицию города поступило три заявления от родственников людей, над могилами которых надругались. Сотрудники полиции выезжали на место происшествия. Об этом 7 июня рассказала в беседе с корреспондентом ИА REGNUM врио начальника отдела информации и общественных связей УМВД России по Калужской области Ирина Васюкова.

На кладбище надгробия расколоты и повалены наземь Скриншот страницы Игоря Кумицкого в «ВКонтакте»

Точное количество пострадавших могил уточняется. По всем фактам будет проведена проверка, по результатам которой будет вынесено соответствующее процессуальное решение.

Ранее о погроме на городском кладбище, где большое число надгробий оказались измазаны краской, расколоты и повалены наземь, сообщил калужский актёр и режиссёр Игорь Кумицкий.

«В преддверии Троицы поехал к родным на кладбище. Расстроен, с болью в сердце. Много могил на Трифоновском кладбище, над которыми не просто издевались, исцарапав и замазав грязью все фотографии, их громили, их просто уничтожили», — написал на своей страничке в социальной сети Игорь Кумицкий.

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