Ирапуато , , 13:54 — REGNUM Как4 минимум десять человек погибли в результате стрельбы, которую открыли неизвестные в реабилитационном центре для зависимых в Мексике. Об этом 7 июня сообщает телеканал Televisa.

Нападение злоумышленников на центр произошло в муниципалитете Ирапуато в мексиканском штате Гуанахуато около 00:00 мск 7 июня. Неизвестные ворвались в здание и открыли огонь из огнестрельного оружия, после чего скрылись с места происшествия.

В результате нападения девять человек погибли на месте, ещё один скончался в больнице. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и прокуратуры. Начаты мероприятия по установлению личности и розыску злоумышленников.

Ранее ИА REGNUM сообщало о расследовании очередного массового убийства на западе штата Мичоакан в Мексике, где был обнаружен угнанный пикап с двенадцатью телами внутри.

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