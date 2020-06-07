Таллин, , 12:08 — REGNUM Два человека погибли, трое пострадали в результате стрельбы, которую открыл злоумышленник на автозаправочной станции (АЗС) в Эстонии. Об этом 7 июня сообщила пресс-служба департамента полиции и погранохраны.

Стрельба произошла в Пярнуском уезде. По предварительной информации, мужчина на автомобиле Subaru спровоцировал ДТП на автозаправке, но покинул место инцидента. Затем он вернулся с огнестрельным оружием и открыл стрельбу сначала по мотоциклисту, а затем по случайному легковому автомобилю с людьми, который проезжал мимо.

В результате стрельбы он полученных ран скончался мотоциклист и женщина, ехавшая в автомобиле. Мужчина, находившийся в том же автомобиле и двое детей были госпитализированы с ранениями.

Как сообщил журналистам Ляэнеский префект полиции Кайдо Кыплас, после стрельбы по людям, вооружённый мужчина убежал в лес. Для его задержания были привлечены более 50 сотрудников полиции. Стрелявший был задержан недалеко от АЗС. Выяснилось, что 32-летний стрелок проживает в Таллине, но недалеко от места происшествия у него есть дачный дом. У задержанного есть разрешение на огнестрельное оружие, но мотивы стрельбы по людям мужчина назвать не смог. Связь между ним и погибшими не установлена.

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