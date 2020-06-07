Хабаровск, , 11:49 — REGNUM Уголовное дело было возбуждено после гибели мужчины с ребёнком в результате наезда легкового автомобиля в Хабаровске. Об этом 7 июня сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

По предварительной информации, водитель легкового автомобиля, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, допустил выезд за пределы проезжей части и сбил мужчину с трёхлетним сыном, стоявших на автобусной остановке. В результате наезда ребёнок скончался на месте ДТП, мужчина умер в больнице.

По факту ДТП было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения». В настоящее время проводится расследование, направленное на установление всех причин и обстоятельств произошедшего.

Подозреваемый по делу задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде помещения под стражу.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели пятилетнего ребёнка в результате наезда на него военнослужащего на служебном автомобиле под Калининградом.

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