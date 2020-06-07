Донецк, , 11:25 — REGNUM Один человек погиб, двое пострадали в результате обвалов породы, произошедших на двух шахтах в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 7 июня сообщает пресс-служба МЧС Республики.

Первое ЧП произошло 6 июня на шахте «Холодная балка» госпредприятия «Макеевуголь». В результате выпадения породы из кровли погиб один человек, горнорабочий 1983 года рождения. Ещё один шахтёр, 44-летний мужчина, получил травмы, его подняли на поверхность и госпитализировали в городскую больницу Макеевки.

Второй несчастный случай произошёл в тот же день, 6 июня, на шахте «Комсомолец Донбасса» в городе Кировское к северо-востоку от Донецка. В результате обвала породы здесь пострадал горнорабочий 1985 года рождения. Пострадавший был доставлен в больницу Енакиево.

Ранее ИА REGNUM сообщало о несчастном случае на шахте в городе Ждановка в ДНР. Во время подземных работ здесь получил травму один из горняков.

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