Норильск, Красноярский край, , 12:21 — REGNUM Руководство страны определит нужна ли помощь России от других государств в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации (ЧС) в Норильске, где из поврежденного резервуара вылилось 20 тыс. тонн топлива. Об этом 7 июня рассказал журналистам первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян.

«Спасибо большое всем странам, которые хотят нам оказать помощь. Политическое руководство страны определит, нужно здесь или не нужно», — сказал он.

Также Чуприян отметил, что на данный момент силы и средства, которые используются для оперативной и эффективной ликвидации последствий ЧС, есть достаточном количестве.

Помимо этого, он рассказал, что для ликвидации аварии задействовано около 500 спасателей, примерно 200 единиц техники и до 13,5 тысяч увеличено число резервных емкостей.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в рамках постоянно ведущегося специалистами Росприроднадзора мониторинга с начала чрезвычайной ситуации в Норильске, связанной с разливом 20 тыс. тонн топлива на ТЭЦ-3, было взято 80 разных проб.