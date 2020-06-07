Анжеро-Судженск, Кемеровская область, , 10:42 — REGNUM Сотрудник МЧС из города Анжеро-Судженск скончался от травмы, полученной на рабочем месте, в больнице города Кемерово. Об этом 7 июня сообщает пресс-служба центра медицины катастроф по Кемеровской области.

Погибший был заместителем начальника пожарной части, а Анжеро-Судженске, он получил травму 2 июня в ходе проведения гидравлического испытания рукавов. Пострадавшего доставили в анжерскую городскую больницу.

Из Кемерово на выездную консультацию прибыли медики, они провели операцию, после чего пострадавшего доставили автомобилем санавиации в областную клиническую больницу скорой медицинской помощи имени Подгорбунского. Несмотря на все усилия врачей, сотрудник МЧС скончался.

По факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства трагедии.

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