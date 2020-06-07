Кемерово, , 10:58 — REGNUM Из-за травмы, которая была получена на рабочем месте, в кемеровской больнице скончался сотрудник МЧС города Анжеро-Судженск. Об этом 7 июня рассказали в пресс-службе регионального центра медицины катастроф.

«Сотрудник МЧС города Анжеро-Судженск во вторник получил травму, находясь на рабочем месте», — рассказали пресс-секретарь Центра Антон Дужик и уточнил, что после этого травмированный был доставлен в городскую больницу.

Также он сообщил, что кемеровские специалисты после этого провели по данному случаю несколько выездных консультаций и сделали сотруднику МЧС операцию, после чего он автомобилем санавиации был доставлен в областную клиническую больницу скорой медицинской помощи им. Подгорбунского.

«К сожалению, травма, полученная пожарным, оказалась несовместимой с жизнью, и в субботу утром он скончался», — заключил пресс-секретарь.

При этом в ГУ МЧС по региону указали, что умерший сотрудник был травмирован во время проведения гидравлического испытания рукавов и что по данному факту в настоящее время ведется проверка.

Помимо этого, как сообщают местные СМИ, погибший являлся заместителем начальника пожарной части Анжеро-Судженска.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 4 июня стало известно, что травмированная электрическим током на крыше железнодорожного вагона-цистерны 14-летняя девушка доставлена в Челябинск.