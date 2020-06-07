Боровск, Калужская область, , 10:14 — REGNUM Лодку, на которой находились восемь человек, в том числе пятеро детей, затянуло под мост в посёлке Кривское Боровского района, инцидент произошёл около 19:00 6 июня.

Место происшествия Obninsk.name

Как сообщает новостной портал города Обнинска «Obninsk.name», семья из троих взрослых и пятерых детей в половодье решила покататься на моторной лодке на реке Протве. Однако путь лодке перегородил подвесной мост, который из-за подъёма воды оказался затоплен. Лодку затянуло под мост, где она затонула. Двое взрослых смогли вытащить на берег троих детей. 35-летнему мужчине удалось спасти ещё двух детей, но сам выйти на берег не смог. Его унесла река.

В связи с наступлением тёмного времени суток поиски оказались невозможными. 7 июня к поиску мужчины приступили водолазы.

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