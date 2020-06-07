Москва, , 09:47 — REGNUM Вадим Горожанкин, работающий PR-директором у Бари Алибасова, объявил об исчезновении известного музыкального продюсера накануне его для рождения. Об этом сообщает «Пятый канал» со ссылкой на информацию от менеджера.

Пока что случилось не понятно, так как Алибасову не свойственно пропадать вообще, и даже уезжать куда-либо не поставив кого-нибудь из близких в известность.

По последним сведениям, он уехал со своим сыном на такси 4 июня. А день рождение, которое было 6 июня, продюсер обычно празднует. Ему исполнилось 73 года.

«Никому не отвечает, ничего, нет никакой связи. Очень загадочно все», — отметил Горожанкин.