Кишинёв, , 10:22 — REGNUM В молдавском городе Унгены пожарные потушили горящий локомотив. Об этом 6 июня сообщили на странице Генеральной инспекции по чрезвычайным ситуациям министерства внутренних дел Молдавии в социальной сети Facebook.

По информации ведомства, горел локомотив, который стоял вблизи железнодорожной станции в Унгенах. Звонок с сообщением о пожаре поступил 6 июня в 13:22. Пожарным, прибывшим на место происшествия, удалось погасить огонь около 14:08.

В ведомстве отметили, что огнем был частично уничтожен моторный отсек локомотива. Никто не пострадал.

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Как сообщало ИА REGNUM, 2 января на одной из железнодорожных станций Украины в Николаевской области загорелся тепловоз пассажирского поезда.