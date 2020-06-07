Санкт-Петербург, , 09:17 — REGNUM Один человек погиб, ещё один пострадал в результате пожара в жилом многоквартирном доме в Санкт-Петербурге. Об этом 7 июня сообщает пресс-служба ГУ МЧС по городу.

Информация о пожаре поступила в 02:06 мск, загорелась квартира в жилом многоквартирном доме в Петроградском районе на улице Воскова. Площадь пожара составила 15 кв. метров. В трёхкомнатной квартире произошло возгорание предметов обстановки.

К тушению пожара привлекались две единицы техники и десять человек личного состава. Ликвидация пожара была объявлена в 04:02 мск. В результате пожара пострадали и были госпитализированы два человека, один из пострадавших скончался.

Причины и обстоятельства возникновения пожара уточняются, личности погибшего и пострадавшего устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели четырёх человек в результате пожара в квартире многоэтажного дома в Санкт-Петербурге.

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