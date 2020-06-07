Красноярск, , 08:33 — REGNUM В Красноярском крае из-за сильных дождей обрушился автомобильный мост на реке Сейба. Об этом сегодня, 7 июня, сообщает пресс-служба главного управления МВД по Красноярскому краю.

Инцидент произошел в Курагинском районе края на автотрассе «Саяны». Из-за сильных проливных дождей уровень воды в реке Сейба крайне высок, что привело к повреждению опор моста и его частичному обрушению.

Н месте происшествия дежурят сотрудники ГИБДД и дорожники. Транспортное сообщение с Красноярском осуществляется по автодороге Р-257 или по железной дороге.