Павлодар, Казахстан, , 08:31 — REGNUM Полиция в Павлодаре задержала мужчину, который напал с дракой на полицейского. Инцидент подтвердил начальник департамента полиции Павлодарской области Фархад Омаров, сообщает 7 июня pavlodarnews.kz.

По его словам, случай произошел 6 июня в 19:45 (16:45 мск). Участковый инспектор полиции сделал замечание пьяному молодому человеку и попросил его уйти домой. Рядом с мужчиной находились ребенок и супруга.

На замечание мужчина отреагировал агрессивно, оскорбил полицейского и нанес ему телесные повреждения. Нарушитель повредил полицейскому видеожетон и форменную одежду. Следствием назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

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