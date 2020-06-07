Москва, , 07:59 — REGNUM В ходе окончившегося стрельбой бытового конфликта на юге Москвы один мужчина получил ранение, сообщает Агентство городских новостей Москва.

Отношения два мужчины выясняли ранним утром 7 июня. Сообщается, что обладатель, предположительно травматического пистолета, выстрелил в своего противника, когда тот с девушкой пытались зайти в подъезд. Сообщается, что пострадавший сумел сам вызвать себе скорую помощь. С ранениями он был доставлен в одну из клиник столицы.

Между тем, атаковавший задержан, его доставили в отделения полиции для дачи показаний. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.