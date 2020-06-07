Канберра, , 07:42 — REGNUM Трехметровая акула напала на 60-летнего любителя сёрфинга, катавшегося на побережье австралийского штата Новый Южный Уэльс, сообщает Reuters.

Как стало известно, 60-летний мужчина катался на доске, когда на него напала хищная рыба. На помощь пострадавшему пришли катающиеся рядом спортсмены.

«Ему была оказана первая помощь при серьезной травме левой ноги, но он скончался на месте», — сообщается в заявлении местной полиции.

По информации общества охраны природы, произошедшая смерть стала третьим смертельным случаем в результате нападения акулы в текущем году. В прошлом году на пляжах Австралии от зубов акулы не погиб ни один отдыхающий.