Сува, , 07:32 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,0 у берегов Фиджи, сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 94 километрах к северо-северо-западу от города Ба. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 10 километров. Информации о возможных пострадавших не поступало, угроза цунами не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июня землетрясение магнитудой 5,1 произошло у берегов Индонезии. Пострадавших не было.

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