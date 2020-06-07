Хабаровск, , 07:24 — REGNUM Автомобиль Toyota Premio вылетел на автобусную остановку в Хабаровске, раздавив трехлетнего ребенка и его отца, сообщает «АиФ Хабаровск».

Как стало известно, 6 мая за рулем Toyota Premio находился нетрезвый мужчина, не справившись с управлением, автомобилист врезался в Corolla Axio, а затем, отскочив, вылетел на остановку, где находились люди, и опрокинулся.

Трехлетний ребенок от полученных травм скончался на месте. Его 41-лений отец погиб позже в больнице.

Экспертиза подтвердила наличие алкоголя в крови водителя Toyota Premio. По окончании расследования будет принято процессуальное решение.