Житомир, Украина, , 06:53 — REGNUM В результате драки на одной из заправок Житомирской области пострадал депутат Верховной рады партии «Слуга народа» Юрий Заславский, сообщает «112 Украина».

Сообщается, двое мужчин подрались на заправке у села Заречаны, один из участников конфликта завершил выяснение отношений потерей сознания. Как утверждает издание, со ссылкой на региональные СМИ, пострадавших оказался именно Заславский.

Пришедший в себя депутат от госпитализации отказался, получив направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы по месту жительства.

Напомним, 4 июня сообщалось о драке между главой села Жировка Львовской области и бывшего военнослужащего Нацгвардии. Губернатор региона Максим Козицкий потребовал скорейшего расследования инцидента.