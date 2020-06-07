Красноярск, , 06:53 — REGNUM Два автомобильных моста разрушились в результате ливней в Партизанском районе Красноярского края, сообщает пресс-служба краевого управления ГИБДД.

«В Партизанском районе на 65-м и 50-м км дороги Партизанское — Мина из-за проливных дождей произошло разрушение двух автомобильных мостов», — сообщает ведомство.

Отмечается, что в настоящее время движение по вышеозначенным участкам закрыто. Проехать к пяти поселкам в районе можно теперь только через Манский район или по железной дороге. На месте происшествия дежурят постовые ГИБДД.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июня в Калужской области из-за обильных осадков оказался подтоплен автомобильный мост через реку Лужа. Из-за этого было ограничено автомобильное сообщение с деревнями Дубровка и Бородухино.

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