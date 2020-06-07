Пекин, , 05:56 — REGNUM Весь Китай стал территорией с низким уровнем эпидемиологической опасности по коронавирусу после того, как 7 мая уровень опасности упал в северо-восточной провинции Цзилинь. Об этом передает РИА Новости.

Руководство города Цзилинь снизило в ряде районов города уровень опасности распространения коронавируса с высокого до низкого и со среднего до низкого.

В связи с этим, в КНР больше не осталось регионов с высоким или средним уровнем угрозы распространения коронавируса.

Как передавало 3 июня ИА REGNUM, город Шулань в провинции Цизинь на северо-востоке страны, признан зоной низкого уровня коронавирусной опасности.

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