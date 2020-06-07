Дамаск, , 05:35 — REGNUM Военнослужащие ВС России доставили гумпомощь населению посёлка Арна на границе с Ливаном. Об этом рассказали в администрации Арны, передает РИА Новости.

«Мы очень признательны и благодарны за позицию Российской Федерации по поддержке сирийского народа в различных отношениях», — сказал глава администрации поселка Абу Кейс.

Также сообщается, что масса гуманитарной помощи составила около 1,2 тонны.

Как передавало 5 июня ИА REGNUM, в посольстве России в США сказали, что американское заявление о том, что РФ должна «уйти с Ближнего Востока», сделано без морального права.

Читайте ранее в этом сюжете: Не Вашингтону решать, кому быть, а кому не быть на Ближнем Востоке