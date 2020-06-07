Вашингтон, , 05:02 — REGNUM Глава города Портленд (США) Тед Уилер запретил полиции применять слезоточивый газ в ходе мирных акций протеста. Об этом мэр написал в своём Twitter.

«Сегодня я проинструктировал главу портлендской полиции, что газ не должен быть использован, пока не возникло серьёзной угрозы жизни», — говорится в сообщении градоначальника.

По его словам, газ должен быть использован только в ответ на прямое насилие.

Как передавало 2 июня ИА REGNUM, губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо осудил намерение разгонять акции протеста в США с помощью военных, которое выразил президент США Дональд Трамп.

Читайте ранее в этом сюжете: В штате Нью-Йорк осудили идею Трампа о разгоне протестов военными