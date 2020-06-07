Москва, , 04:48 — REGNUM Депутат Госдумы РФ («Единая Россия») Геннадий Онищенко прокомментировал ослабление карантинных мер в столице, введенных из-за пандемии коронавируса. Своей оценкой врач-эпидемиолог поделился в эфире радиостанции «НСН».

По словам депутата, в Москве ограничительные меры следует снимать быстрее. По его мнению, в городе для этого есть всё необходимое.

«Главное — люди понимают всю серьезность ситуации. Это базисное условие», — отметил Онищенко.

При этом врач считает, что профессиональный мониторинг эпидемиологической ситуации также необходим.

Как передавало 3 июня ИА REGNUM, Онищенко заявил, что угроза эпидемии коронавируса в регионах страны уже отсутствует.

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