Балтимор, США, 7 июня 2020, 04:30 — REGNUM Количество инфицированных коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2 в мире возросло до 6 855 858. Об этом говорят данные монитора Университета Джонса Хопкинса.
Число вылечившихся пациентов составляет — 3 071 403 человека.
На данный момент зафиксировано 392 321 летальных случаев у пациентов, ранее заразившихся коронавирусом.
В пятерку стран с наибольшим числом заразившихся входят США — 1 919 430, Бразилия — 645 771, Россия — 458 102, в Великобритания — 286 294, в Индия — 246 622.
Как передавало 6 июня ИА REGNUM, количество заражений вирусом в мире достигло 6 663 304.
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