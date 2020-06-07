Мехико, , 04:05 — REGNUM Совокупное количество погибших пациентов, заразившихся коронавирусом в Мексике, достигло 13 511. Об этом рассказал главный эпидемиолог Минздрава Хосе Луис Аломию, передает ТАСС.

За минувшие сутки число жертв вируса увеличилось на 341 человек. Сообщается, что причины летальных случаев 1 189 пока не выявлены. Наиболее трудная эпидемическая обстановка возникла в штате Мехико.

Как передавало 6 июня ИА REGNUM, количество инфицированных SARS-CoV-2 в Мексике составляло 110 026, а погибших 13 170.

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